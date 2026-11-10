Проблемы будущего работодателя можно заметить ещё до трудоустройства, рассказала карьерный консультант Оксана Семёнова. По её словам, на собеседовании соискателю важно самому оценивать компанию, а не только стараться ей понравиться.

Первый тревожный сигнал — неуважение к вашему времени. Необъяснимые переносы встречи, неподготовленность и опоздания рекрутера могут показывать, как в компании будут обращаться с сотрудником. Насторожить должны и размытые требования к результатам работы, когда работодатель не объясняет, чего ждёт от новичка.

Ещё один маркер — разговоры о «семье» вместо конкретики о рабочих процессах. За обещаниями дружной атмосферы иногда скрываются переработки. Неблагоприятным признаком специалист назвала и жалобы руководителя на собственную команду.

Обвинения в некомпетентности и нежелании работать говорят о проблемах самого управленца. Наконец, поводом задуматься должны стать уклончивые ответы о зарплате и оформлении. Обещания обсудить деньги позже и расплывчатые заверения о щедрых бонусах могут обернуться неприятными сюрпризами после найма.

«На собеседовании вы тоже интервьюер. Вы задаёте вопросы, вы оцениваете, вы решаете и, если что-то не сходится — вы имеете полное право сказать «нет». Мир не рухнет, а ваша карьера — может, если вы согласитесь на «показалось», — заключила собеседница радио Sputnik.