13-я зарплата может оказаться у не всех сотрудников. Работодатель не обязан платить её по умолчанию — всё зависит от внутренних документов компании. Об этом рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Если годовая премия прописана в коллективном договоре или положении об оплате труда, у компании возникает обязанность её выплачивать. Но с оговоркой: организация должна располагать необходимыми средствами, а условия могут быть привязаны к экономическим результатам за год.

Даже когда премию платят всему коллективу, суммы и получатели могут различаться. Внутренние правила нередко предусматривают стаж, выполнение плана, достижение показателей эффективности. Поэтому отсутствие бонуса у конкретного сотрудника не всегда означает нарушение его прав.

Произвольно вычеркнуть человека из списка руководитель не может. Если 13-я зарплата — элемент премирования, а не оклада, работодатель вправе решать, начислять её или нет. Но решение нужно аргументировать, пояснил Сафонов.

Чтобы не рассчитывать на выплату вслепую, сотруднику стоит заранее изучить положение о премировании, коллективный договор и свой трудовой договор. В одних компаниях бонус получают только отработавшие полный год и выполнившие показатели, в других — весь коллектив, а размер зависит от стажа или должности.