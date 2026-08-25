«Новогодний бонус с подвохом»: Почему обязательная 13-я зарплата может навредить сотрудникам

Законопроект о введении обязательной 13-й зарплаты для россиян снова обсуждается в Госдуме. На первый взгляд, дополнительный оклад перед Новым годом выглядит как приятный бонус. Однако профессор Финансового университета Александр Сафонов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупреждает: без чётких условий такая мера может обернуться потерями как для бизнеса, так и для самих работников.

Эксперт напоминает: в СССР 13-я зарплата не выплачивалась автоматически. Она была премией по итогам работы предприятия и личного вклада сотрудника. Сейчас же идея превратить эту выплату в обязательную означает, что она перестанет быть поощрением и станет просто скрытым увеличением оклада, перенесённым на конец года.

Главная проблема, по словам Сафонова, — отрыв от реальной эффективности. Работник, который перевыполняет план, и тот, кто делает минимум, получат одинаковую сумму. В действующем законодательстве уже есть возможность вводить любые премии, если компания может себе это позволить. Но попытка обязать всех бизнесменов делать это административно может привести к обратному эффекту.

Работодатели начнут сокращать персонал, переводить сотрудников в самозанятые или просто перераспределять ежемесячный оклад, оставляя ту же годовую сумму, но выдавая её частями. В бюджетной сфере, считает эксперт, разумнее индексировать зарплаты, а не вводить разовую выплату.

«С популистской точки зрения инициатива привлекательна, но экономически сложно исполнима, особенно в условиях низких темпов роста», — резюмирует Сафонов. В итоге праздничный бонус может обернуться для работников сокращениями, а для государства — новыми проблемами на рынке труда.

А ранее россиянам рассказали, как успешно добиться повышения зарплаты осенью. По словам специалиста, компании стараются сдерживать расходы на зарплаты из-за дорогих кредитов, поэтому просьбу о прибавке лучше подкреплять конкретными результатами.