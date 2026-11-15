«Большой босс следит за тобой»: Что грозит работодателю за скрытое наблюдение за сотрудником
Юрист Сайганов: За скрытую слежку работодателю грозит уголовная ответственность
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Работодатель вправе проверять, какие задачи выполняет сотрудник на удалёнке и когда он заходит в рабочие программы, пояснил юрист Сергей Сайганов. Однако, по его словам, постоянная запись экрана, отслеживание местоположения или тайное включение камеры и микрофона, скорее всего, окажутся незаконными.
«Скрытая слежка грозит работодателю не только штрафами за нарушение закона о персональных данных, но и уголовной ответственностью за нарушение неприкосновенности частной жизни», — предупредил эксперт в беседе с «Газетой.ru».
Многое зависит от того, кому принадлежит компьютер. Для контроля рабочих задач на корпоративном ноутбуке отдельное согласие, как правило, не требуется. Компания должна закрепить правила во внутреннем документе и заранее объяснить сотруднику, какие данные она собирает, как это делает и какие возможны последствия.
Если речь идёт о личном компьютере или контроль затрагивает частную жизнь потребуется письменное согласие. Компания также может проверять, какие документы сотрудники отправляют и кому, если для этого есть основания и работников предупредили. При этом имеет значение, утвердил ли работодатель правила защиты информации, ознакомил ли с ними сотрудника под подпись и получил ли необходимые согласия, уточнил специалист.
Ранее выяснилось, что финское ведомство социального страхования Kela отслеживало действия сотрудников на удалёнке вплоть до кликов мышью. Одну из сотрудниц попросили объяснить двухчасовую паузу, хотя в это время она проходила обучение по заданию руководства.