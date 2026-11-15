Работодатель вправе проверять, какие задачи выполняет сотрудник на удалёнке и когда он заходит в рабочие программы, пояснил юрист Сергей Сайганов. Однако, по его словам, постоянная запись экрана, отслеживание местоположения или тайное включение камеры и микрофона, скорее всего, окажутся незаконными.

«Скрытая слежка грозит работодателю не только штрафами за нарушение закона о персональных данных, но и уголовной ответственностью за нарушение неприкосновенности частной жизни», — предупредил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Многое зависит от того, кому принадлежит компьютер. Для контроля рабочих задач на корпоративном ноутбуке отдельное согласие, как правило, не требуется. Компания должна закрепить правила во внутреннем документе и заранее объяснить сотруднику, какие данные она собирает, как это делает и какие возможны последствия.

Если речь идёт о личном компьютере или контроль затрагивает частную жизнь потребуется письменное согласие. Компания также может проверять, какие документы сотрудники отправляют и кому, если для этого есть основания и работников предупредили. При этом имеет значение, утвердил ли работодатель правила защиты информации, ознакомил ли с ними сотрудника под подпись и получил ли необходимые согласия, уточнил специалист.