Финское ведомство социального страхования Kela проверяло, как сотрудники проводят рабочий день на удалёнке, вплоть до кликов мышью. Как выяснила программа журналистских расследований MOT телерадиокомпании Yle, летом 2023 года проверка охватила около двух тысяч сотрудников.

Руководители изучали, когда работники брали заявления на пособия из очереди, сколько времени тратили на их обработку и когда выносили решения. Паузы между заявлениями дольше получаса отмечали в отчётах оранжевым. У одной из сотрудниц руководитель потребовал объяснить двухчасовой перерыв. Как выяснилось, в это время она проходила обучение по распоряжению работодателя.

Около 40 сотрудников получили письменные замечания, предупреждения или были уволены. В Kela назвали проверку разовым экспериментом. Однако эксперты уже предупредили, что подобные «опыты» над сотрудниками могут плохо закончиться для начальства, которое столкнётся с текучкой кадров и дефицитом рабочих рук.

Так, в мае 2026 года финский суд по трудовым спорам признал увольнение одного из сотрудников необоснованным. Суд пришёл к выводу, что отчёты не давали надёжной картины рабочего дня, а объём выполненной работы не снизился. Ведомство обязали выплатить компенсацию.

В России споры об удалёнке возникают и при переводе сотрудников обратно в офис. Юрист Александр Южалин объяснял, в каких случаях работодатель вправе потребовать возвращения и почему важно закрепить дистанционный режим в трудовом договоре.