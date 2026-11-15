«Выше нагрузка на сердце»: Трудоголиков предупредили о риске раннего инфаркта
Врач Ночевная связала переработки с повышением риска развития болезней сердца
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
У тех, кто работает по 55 часов в неделю и больше, риск инсульта и ишемической болезни сердца выше, чем у людей с графиком в 35–40 часов, предупредила терапевт Ксения Ночевная. По её словам, в общий счёт идут также часы, которые человек проводит за делами дома и в выходные.
«Чем больше суммарная продолжительность работы, тем выше нагрузка на сердечно-сосудистую систему», — подчеркнула собеседница RT.
Один из первых признаков перегрузки легко заметить вечером. Человек устал, но долго не может заснуть, а утром встаёт уже разбитым. Днём ему труднее сосредоточиться и запомнить то, что он только что услышал. Ошибок становится больше, даже если кажется, что к такому графику уже удалось привыкнуть.
Если месяцами оставаться на связи без полноценных выходных, к усталости могут прибавиться головные боли, напряжение в мышцах и скачки давления. Меняется и отношение к работе. Привычные задачи начинают казаться бессмысленными, а коллеги и клиенты всё чаще вызывают раздражение.
Эксперт посоветовала регулярно оставлять время, когда можно закрыть рабочую почту и перестать отвечать на сообщения. Если усталость сохраняется даже после отдыха, бессонница стала постоянной или участились головные боли, стоит обратиться к врачу.
Ранее Life.ru выяснил, можно ли в выходные отоспаться за всю рабочую неделю. Так, долгий субботний сон не позволяет полностью восполнить регулярный недосып. Для восстановления важнее соблюдать режим.