У тех, кто работает по 55 часов в неделю и больше, риск инсульта и ишемической болезни сердца выше, чем у людей с графиком в 35–40 часов, предупредила терапевт Ксения Ночевная. По её словам, в общий счёт идут также часы, которые человек проводит за делами дома и в выходные.

«Чем больше суммарная продолжительность работы, тем выше нагрузка на сердечно-сосудистую систему», — подчеркнула собеседница RT.

Один из первых признаков перегрузки легко заметить вечером. Человек устал, но долго не может заснуть, а утром встаёт уже разбитым. Днём ему труднее сосредоточиться и запомнить то, что он только что услышал. Ошибок становится больше, даже если кажется, что к такому графику уже удалось привыкнуть.

Если месяцами оставаться на связи без полноценных выходных, к усталости могут прибавиться головные боли, напряжение в мышцах и скачки давления. Меняется и отношение к работе. Привычные задачи начинают казаться бессмысленными, а коллеги и клиенты всё чаще вызывают раздражение.

Эксперт посоветовала регулярно оставлять время, когда можно закрыть рабочую почту и перестать отвечать на сообщения. Если усталость сохраняется даже после отдыха, бессонница стала постоянной или участились головные боли, стоит обратиться к врачу.