Если человек спит по восемь часов, но регулярно просыпается с головной болью, одной из причин может быть обструктивное апноэ сна, предупредила невролог Наталья Толстова. При апноэ дыхание во сне ненадолго прерывается, а уровень кислорода в крови может снижаться. Утром человек чувствует себя разбитым, а днём его клонит в сон.

«Если головная боль регулярно возникает после пробуждения, важно не ограничиваться приёмом обезболивающих. Необходимо обратиться к врачу для выяснения причины», — подчеркнула врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Среди других возможных причин она назвала мигрень и артериальную гипертензию. В отдельных случаях нужно исключить повышение внутричерепного давления. Особенно важно обратиться за помощью, если боль постепенно усиливается, меняет характер или по утрам к ней присоединяется рвота.

Если внезапно стало трудно говорить, ослабла рука или нога либо резко ухудшилось зрение, нужно немедленно вызвать скорую. Даже если эти симптомы быстро прошли, ждать планового приёма опасно, заключила эксперт.