Головная боль, головокружение, слабость и шум в ушах не всегда указывают на повышенное артериальное давление. За привычными симптомами могут скрываться мигрень, заболевания внутреннего уха, анемия и другие нарушения. О том, почему опасно самостоятельно принимать таблетки от гипертонии и когда необходимо обращаться к врачу, в эксклюзивном комментарии Life.ru рассказала невролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Распространённое заблуждение заключается в том, что повышение артериального давления обязательно сопровождается ухудшением самочувствия. Артериальная гипертензия часто бессимптомна», — объяснила специалист.

По её словам, головная боль и головокружение сами по себе не свидетельствуют об отклонениях показателей тонометра от нормы. Более того, неприятные ощущения и вызванный ими стресс способны временно повышать давление. В результате человек может ошибочно считать его причиной плохого самочувствия, хотя на самом деле повышение стало реакцией организма на боль.

Что может скрываться за симптомами

Боль в затылке часто принимают за характерный признак гипертонии. Однако, как отметила Демьяновская, подобные ощущения могут возникать при перенапряжении мышц шеи, мигрени или головной боли напряжения. Отдельное внимание врач обратила на головокружение.

Если человеку кажется, что окружающие предметы вращаются, особенно при поворотах головы или изменении положения тела, причиной могут быть нарушения работы вестибулярного аппарата. Например, такие приступы характерны для доброкачественного позиционного головокружения

При этом ощущение дурноты после резкого подъёма с кровати или стула иногда связано с противоположным состоянием — снижением артериального давления, в том числе на фоне нарушений вегетативной регуляции.

Почему шум в ушах и постоянную слабость нельзя списывать на давление

Звон, гул и другие посторонние звуки в ушах тоже могут возникать независимо от гипертонии. Среди возможных причин Демьяновская назвала заболевания внутреннего уха, снижение слуха и другие нарушения.

«Особенно важно обратиться к врачу, если шум появился только с одной стороны или сопровождается ухудшением слуха, болью в ухе», — предупредила невролог.

Не менее распространённая ошибка — объяснять повышением давления постоянную слабость, сонливость и ощущение «ватной головы». Эти симптомы могут сопровождать железодефицитную анемию, нарушения работы щитовидной железы и углеводного обмена. Среди других возможных причин специалист выделила недостаток сна и обезвоживание.

Отдельно врач остановилась на приступах сердцебиения, жара, потливости и дрожи. Подобные ощущения нередко принимают за гипертонический криз, хотя они могут быть связаны с тревожными состояниями, нарушениями сердечного ритма, снижением уровня глюкозы в крови или гормональными изменениями.

Какие обследования помогут установить причину плохого самочувствия

Главная ошибка — самостоятельно принимать лекарства для снижения давления только потому, что заболела или закружилась голова, не проверив показания тонометра Екатерина Демьяновская невролог

Бесконтрольный приём таких препаратов может привести к чрезмерному снижению давления и ещё большему ухудшению состояния. Поэтому при появлении неприятных симптомов необходимо сначала измерить показатели, а не ориентироваться исключительно на собственные ощущения.

Невролог напомнила, что сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из ведущих причин заболеваемости и смертности в мире. Контролировать давление особенно важно людям с уже диагностированными патологиями сердца и сосудов.

Если головная боль, головокружение или слабость регулярно повторяются, специалист рекомендует обратиться к терапевту и взять с собой дневник измерений артериального давления. В зависимости от жалоб врач может назначить общий анализ крови, исследование уровня глюкозы, анализ на тиреотропный гормон (ТТГ), электрокардиографию и другие обследования.

Когда срочно вызывать скорую помощь

Особую опасность представляют внезапная сильная головная боль, нарушение речи, слабость в одной половине тела, боль в груди и резкое ухудшение зрения.

По словам Демьяновской, такие проявления нельзя объяснять обычной усталостью или колебаниями давления. Они могут указывать на острые нарушения кровообращения и другие опасные состояния, требующие экстренной медицинской помощи.

Ранее Life.ru сообщал, что гипертония может годами протекать без выраженных симптомов, постепенно повреждая сосуды и повышая риск инсульта. Эндокринолог рекомендовала взрослым проверять давление хотя бы раз в год, особенно после 40 лет, при избыточном весе, постоянном стрессе и наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям. Она также рассказала о двух вариантах скрытых колебаний: у одних пациентов давление повышается только в кабинете врача, у других — преимущественно дома. Выявить такие особенности помогают дневник измерений и суточное мониторирование.