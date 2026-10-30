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Опубликовано 30 октября, 11:01

Самочувствие обманывает: Эндокринолог раскрыла неочевидную опасность гипертонии

Врач Стадникова: Гипертония может годами протекать без симптомов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Хорошее самочувствие не исключает гипертонию: повышенное давление может годами не вызывать жалоб, рассказала эндокринолог Юлия Стадникова. По её словам, заболевание при этом постепенно повреждает сосуды и увеличивает риск инсульта.

Диагноз от ИИ: Почему нельзя заменять диагностику у врача выводами нейросетей
Диагноз от ИИ: Почему нельзя заменять диагностику у врача выводами нейросетей

Головная боль, слабость или головокружение не позволяют достоверно судить о давлении, нужны измерения тонометром. В беседе с «Вечерней Москвой» врач рекомендовала взрослым проверять показатели хотя бы раз в год. Особенно важен контроль после 40 лет, при лишнем весе, постоянном стрессе и семейной истории инфарктов или инсультов.

Одного измерения для диагноза бывает недостаточно. У некоторых людей давление повышается только в кабинете врача, у других — дома. Разобраться помогают дневник домашних измерений или суточное мониторирование. Если повышенные показатели повторяются, обращаться к специалисту нужно даже при отсутствии жалоб.

Не всегда как в кино: Какие немые симптомы инсульта легко пропустить
Не всегда как в кино: Какие немые симптомы инсульта легко пропустить

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что болезни сердца и сосудов остаются ведущей причиной смерти россиян. Он подчеркнул, что медицинская помощь должна охватывать не только инфаркты и инсульты, но и другие нарушения кровообращения.

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Борис Эльфанд
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