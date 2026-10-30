Самочувствие обманывает: Эндокринолог раскрыла неочевидную опасность гипертонии

Хорошее самочувствие не исключает гипертонию: повышенное давление может годами не вызывать жалоб, рассказала эндокринолог Юлия Стадникова. По её словам, заболевание при этом постепенно повреждает сосуды и увеличивает риск инсульта.

Головная боль, слабость или головокружение не позволяют достоверно судить о давлении, нужны измерения тонометром. В беседе с «Вечерней Москвой» врач рекомендовала взрослым проверять показатели хотя бы раз в год. Особенно важен контроль после 40 лет, при лишнем весе, постоянном стрессе и семейной истории инфарктов или инсультов.

Одного измерения для диагноза бывает недостаточно. У некоторых людей давление повышается только в кабинете врача, у других — дома. Разобраться помогают дневник домашних измерений или суточное мониторирование. Если повышенные показатели повторяются, обращаться к специалисту нужно даже при отсутствии жалоб.