Самочувствие обманывает: Эндокринолог раскрыла неочевидную опасность гипертонии
Врач Стадникова: Гипертония может годами протекать без симптомов
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Хорошее самочувствие не исключает гипертонию: повышенное давление может годами не вызывать жалоб, рассказала эндокринолог Юлия Стадникова. По её словам, заболевание при этом постепенно повреждает сосуды и увеличивает риск инсульта.
Головная боль, слабость или головокружение не позволяют достоверно судить о давлении, нужны измерения тонометром. В беседе с «Вечерней Москвой» врач рекомендовала взрослым проверять показатели хотя бы раз в год. Особенно важен контроль после 40 лет, при лишнем весе, постоянном стрессе и семейной истории инфарктов или инсультов.
Одного измерения для диагноза бывает недостаточно. У некоторых людей давление повышается только в кабинете врача, у других — дома. Разобраться помогают дневник домашних измерений или суточное мониторирование. Если повышенные показатели повторяются, обращаться к специалисту нужно даже при отсутствии жалоб.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что болезни сердца и сосудов остаются ведущей причиной смерти россиян. Он подчеркнул, что медицинская помощь должна охватывать не только инфаркты и инсульты, но и другие нарушения кровообращения.