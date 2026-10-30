Диагноз от ИИ: Почему нельзя заменять диагностику у врача выводами нейросетей

Пациенты всё чаще приходят на приём со скриншотами и распечатками выводов нейросетей о своих симптомах, рассказала терапевт Анна Говтва. По её словам, это иногда помогает упорядочить жалобы, но может создавать ложные ожидания и усиливать тревогу.

В беседе с Общественной Службой Новостей врач предупредила и об обратном риске: ошибочно успокоившись после ответа ИИ, человек может отложить необходимое обследование. Опасность также представляют самостоятельный подбор лекарств и загрузка конфиденциальных медицинских документов в сторонние сервисы.

Нейросеть может помочь составить список вопросов перед визитом, однако её выводы необходимо обсуждать с лечащим врачом. При одышке, спутанности сознания, нарастающей боли и других серьёзных симптомах требуется медицинская помощь.

«Так что граница опасности проходит там, где пользователь заменяет очную диагностику и назначение терапии выводами нейросети», — подчеркнула эксперт.