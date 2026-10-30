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Опубликовано 30 октября, 09:14

Само не пройдёт! Названы «‎сезонные» симптомы рака, которые списывают на осень

Врач Маматов: Усталость, сонливость и охриплость голоса могут указывать на рак

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Стойкую усталость, изменение голоса и необъяснимое похудение не стоит автоматически списывать на осеннюю погоду, предупредил врач восстановительной медицины, невролог Алексей Маматов. По его словам, такие проявления иногда сопровождают онкологические заболевания, хотя встречаются и при множестве других состояний.

«Не нужно превращать любой неожиданный симптом в повод для паники, но и жить по принципу «само пройдёт» тоже неправильно», — отметил специалист в беседе с «Газетой.ru».

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Он выделил пять групп тревожных изменений. Это разбитость и сонливость, которые сохраняются после отдыха, осиплость без других признаков простуды или после выздоровления, чрезмерное снижение веса, резкая потеря аппетита либо непривычные нарушения пищеварения. Ещё один повод обратить внимание на здоровье — внезапная одышка или слабость при нагрузке, которая прежде давалась легко.

Один-два симптома сами по себе не означают рак. Оценивать нужно состояние в целом: учитывать сон, питание, активность, хронические заболевания, лекарства, стресс и наследственность. Новый или стойкий симптом без понятной причины — основание обратиться к врачу, заключил врач.

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Ранее онколог в беседе с Life.ru объяснила, что отсутствие боли не исключает рак молочной железы. Ранние изменения могут не причинять дискомфорта, самостоятельно определить природу уплотнения по ощущениям невозможно.

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Борис Эльфанд
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