Интернет вместо врача: Доктор Мясников назвал россиян безграмотными за веру в мифы

Нехватка медицинского просвещения заставляет людей доверять рекламе, интернету, блогерам и народным рецептам больше, чем врачам. Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр Мясников в своём телеграм-канале. По его оценке, санитарно-просветительская работа в России практически не ведётся.

Одним из примеров доктор назвал отказ от вакцинации в пользу намеренного заражения ребёнка корью. Он раскритиковал представление, будто лучше отвести ребёнка к заболевшим соседям, чтобы тот переболел.

«Вот и кидает людей из стороны в сторону», — написал Мясников.

К распространённым заблуждениям врач также отнёс убеждение в ненужности препаратов при гипертонии. Другой крайностью он назвал уверенность в том, что эрозию шейки матки обязательно нужно прижигать, а бессимптомные камни желчного пузыря — непременно растворять или удалять. Мясников призвал повышать медицинскую грамотность населения.

Ранее россиян предупредили, что бесконтрольный приём витаминов и биологически активных добавок не всегда приносит пользу и в отдельных случаях может быть связан с повышенными онкологическими рисками. Так, осторожность нужна и при употреблении витаминов группы B, в частности B6 и B12, а также фолатов. Наблюдательные исследования выявляли взаимосвязь между их высоким потреблением или длительным приёмом и риском развития рака лёгкого.