Пилюли против иммунитета: Радиотерапевт раскрыл тёмную сторону БАДов

Бесконтрольный приём витаминов и биологически активных добавок не всегда приносит пользу и в отдельных случаях может быть связан с повышенными онкологическими рисками. Врач-радиотерапевт, заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов рассказал Life.ru, какие вещества требуют особой осторожности.

По словам специалиста, при полноценном и сбалансированном питании проблема дефицита большинства витаминов в экономически развитых странах существенно менее актуальна. Исключение, в частности, составляет витамин D в регионах с недостаточной инсоляцией, а также случаи, когда у человека нарушен обмен веществ или рацион намеренно исключает определённые продукты.

Бесконтрольная в назначении и дозировках витаминотерапия — совсем не шутка и может оказать существенное влияние как на здоровье онкопациента, так и на риски его развития у номинально здорового человека. Денис Романов Врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко»

Эксперт отдельно выделил витамин А и бета-каротин в высоких дозах. По его словам, крупные исследования показали связь приёма добавок с бета-каротином с повышенным риском развития рака лёгкого у курильщиков. Высокий уровень ретинола в крови и употребление витамина А в больших количествах также связывали с повышенным риском некоторых злокачественных опухолей, включая рак предстательной железы.

Осторожность, по словам радиотерапевта, нужна и при употреблении витаминов группы B, в частности B6 и B12, а также фолатов. Наблюдательные исследования выявляли взаимосвязь между их высоким потреблением или длительным приёмом и риском развития рака лёгкого. Есть также данные о возможной связи повышенного поступления фолиевой кислоты с более высоким риском прогрессирования рака толстой кишки у пожилых пациентов.

Отдельно Романов остановился на витаминах C и E, которые относятся к антиоксидантам. Некоторые исследования указывают на то, что они способны защищать опухолевые клетки от окислительного стресса и тем самым помогать им противостоять воздействию цитотоксической терапии. Кроме того, ряд работ выявил связь избыточного потребления витамина E с повышенным риском рака предстательной железы.

Среди микроэлементов специалист выделил селен и цинк. По его словам, длительный приём цинка в высоких дозах — более 75 мг в сутки на протяжении свыше 15 лет — и употребление селена в количестве более 140 мкг в сутки связывали с развитием агрессивных форм рака предстательной железы и более высоким риском смерти от этого заболевания.

С витамином D ситуация сложнее. Наблюдательные исследования связывали его низкий уровень в крови — менее 20 нг/мл — с повышенным риском развития рака толстой кишки, молочной железы и лёгкого. Однако эти выводы не получили однозначного подтверждения в исследовании VITAL и некоторых других крупных рандомизированных работах, где приём добавок не привёл к снижению показателей заболеваемости.

При этом, как отметил врач, ряд исследований и метаанализов обнаружил связь между низким уровнем витамина D и более высоким риском прогрессирования уже существующей онкопатологии. Поэтому коррекция его содержания до нормальных значений, по данным таких работ, может замедлять развитие злокачественной опухоли и снижать риск смерти от рака.

По словам Романова, оценивать безопасность БАДов ещё сложнее из-за огромного количества существующих добавок. Новые продукты постоянно появляются на рынке, при этом, как отметил специалист, они не проходят исследований на эффективность, безопасность и потенциальные лекарственные взаимодействия в том объёме, который позволял бы уверенно оценивать их влияние.

Эксперт также обратил внимание на то, что информацию о таких средствах потребители нередко получают из рекламы или случайных публикаций в интернете. Вместо самостоятельного подбора большого количества добавок он рекомендует уделять внимание образу жизни, питанию и сну, а при необходимости обращаться к компетентному врачу и критически оценивать информацию о пользе БАДов.

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