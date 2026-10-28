Мурашко назвал самые убийственные болезни россиян

Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смерти населения России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на сессии «Тромбозы: вызовы современности. Диалог Россия — Африка».

«В структуре смертности населения сердечно-сосудистые заболевания доминируют, занимают ведущее место», — подчеркнул глава Минздрава.

По словам министра, российская система здравоохранения должна уделять внимание не только лечению острых состояний, связанных с сердцем и сосудами. При этом помощь пациентам с инфарктами и инсультами по-прежнему должна оставаться одним из важнейших направлений работы.

Мурашко отметил, что в стране уже действует сеть сосудистых центров. Их специалисты занимаются не только оказанием экстренной помощи при инфарктах и инсультах, но и лечением других нарушений кровообращения. В частности, такие медицинские учреждения помогают пациентам с периферическими тромботическими осложнениями, при которых образование тромбов нарушает кровоток в сосудах за пределами сердца и головного мозга.

Таким образом, подчеркнул министр, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями требует комплексного подхода, включающего помощь как при острых состояниях, так и при других сосудистых патологиях.