Мурашко: Число повторных инфарктов в России снизилось на 40%

В РФ число повторных инфарктов миокарда снизилось на 40% по сравнению с 2019 годом. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на IV Всероссийском конгрессе «День борьбы с тромбозом в России».

«Берём 2019 год и сегодняшний: разница в повторных инфарктах 40 процентов», — отметил министр.

Что касается тромбоза, по словам Мурашко, в группе риска находятся люди с сахарным диабетом и ожирением: у них вероятность развития заболевания более чем в полтора раза превышает популяционную.

«Если те же пациенты с сахарным диабетом не имеют лишнего веса, то риск тромботических осложнений у них снижается практически до среднепопуляционных», — сказал он.

Среди прочих осложняющих факторов министр назвал хроническую сердечную недостаточность, варикозное расширение вен, тромбофилию, беременность, пожилой возраст и неподвижность.

Ранее врач-элементолог Андрей Скальный рассказал Life.ru, что для нормальной работы сердца нужны калий, натрий, магний и кальций — они участвуют в проведении импульсов и сокращении мышцы. Также важны микроэлементы — железо, цинк, медь, йод и селен. При дефиците селена риск инфаркта растёт в несколько раз, а при нехватке железа сердце работает хуже.