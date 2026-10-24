Мурашко рассказал, чем чаще всего болеют дети
Мурашко назвал простуду самым распространённым заболеванием у детей
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Простуда остаётся самым распространённым заболеванием среди детей. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, подчеркнув важность своевременной вакцинации в сезон распространения вирусных инфекций.
«Самое часто встречающееся заболевание — это простудное заболевание», — сообщил глава Минздрава в беседе с РИА «Новости».
По словам министра, своевременная вакцинация помогает снизить риски заражения инфекциями, против которых существуют прививки, как среди детей, так и среди взрослых. Особенно важно уделять внимание профилактике в эпидемиологический сезон, когда школьники активно общаются друг с другом и могут приносить инфекции домой.
Мурашко отметил, что забота о здоровье ребёнка позволяет не только сократить число пропущенных школьных занятий, но и уменьшить вероятность распространения заболеваний среди членов семьи. По его словам, если дети будут здоровы, их близким будет значительно проще пережить сезон простуд.
Ранее Life.ru сообщал о росте заболеваемости гриппом в России. По данным Роспотребнадзора, с 12 по 18 октября в стране зарегистрировали более 635 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и коронавируса. При этом прививку от гриппа к тому моменту сделали свыше 25,7 млн россиян.