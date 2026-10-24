Мурашко рассказал, чем чаще всего болеют дети

Простуда остаётся самым распространённым заболеванием среди детей. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, подчеркнув важность своевременной вакцинации в сезон распространения вирусных инфекций.

«Самое часто встречающееся заболевание — это простудное заболевание», — сообщил глава Минздрава в беседе с РИА «Новости».

По словам министра, своевременная вакцинация помогает снизить риски заражения инфекциями, против которых существуют прививки, как среди детей, так и среди взрослых. Особенно важно уделять внимание профилактике в эпидемиологический сезон, когда школьники активно общаются друг с другом и могут приносить инфекции домой.

Мурашко отметил, что забота о здоровье ребёнка позволяет не только сократить число пропущенных школьных занятий, но и уменьшить вероятность распространения заболеваний среди членов семьи. По его словам, если дети будут здоровы, их близким будет значительно проще пережить сезон простуд.