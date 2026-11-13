Качество ночного отдыха зависит не только от продолжительности сна, но и от условий в спальне. Слишком высокая температура и недостаток свежего воздуха могут негативно отражаться на самочувствии, считает врач-невролог Александр Комаров. В беседе с Life.ru специалист объяснил, почему привычка спать в душной комнате с горячими батареями может обернуться головными болями и постоянной усталостью.

В духоте с выкрученными батареями спать вредно — это первое. Второе: нормальная температура для сна составляет 22–22,5 °C. А лучше, конечно, если будет открыта форточка — для циркуляции воздуха, притока свежего кислорода. Александр Комаров Врач-невролог

Если спать в духоте при более высокой температуре, то снижается периферическое сопротивление — то есть тонус сосудов на периферии падает — и кровь депонируется, проще говоря, застаивается в венах и капиллярах.

Возникает снижение давления, а как только оно падает, происходит нарушение мозгового кровообращения, то есть ухудшается питание головного мозга. Люди не могут выспаться и просыпаются уставшими и, возможно, с головной болью.

«Если спать так каждую ночь, будут серьёзные последствия и головная боль будет постоянная. Это называется венозная головная боль — она возникает из-за того, что кровь плохо оттекает с периферии, застаивается, и накапливается венозная гипертензия, то есть повышается давление в венах», — отмечает эксперт.

Последствия ощущаются каждый день: человек плохо спит, просыпается с головной болью и не чувствует себя отдохнувшим. В итоге, если так продолжается месяцами, развивается синдром хронической усталости.

Ещё одной ночной неприятностью могут стать ночные судороги в ногах. Причиной этого явления могут быть перенапряжение мышц, обезвоживание или заболевания. Болезненные спазмы чаще затрагивают икры и продолжаются от нескольких секунд до нескольких минут. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.