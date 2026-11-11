От перенапряжения до опасных недугов: Невролог раскрыла причины ночных судорог
Врач Мирошник: Ночные судороги могут указывать на диабет и болезни сосудов
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Ночные судороги в ногах могут возникать из-за перенапряжения мышц, обезвоживания или заболеваний, рассказала невролог Елена Мирошник. По её словам, болезненные спазмы чаще затрагивают икры и продолжаются от нескольких секунд до нескольких минут.
Среди возможных причин собеседница «Вечерней Москвы» выделила нехватку магния, калия и кальция, варикоз, диабет, нарушения работы почек и щитовидной железы. Иногда судороги провоцируют лекарства.
При внезапном спазме нужно осторожно потянуть носок стопы на себя и помассировать напряжённую мышцу. Если приступы повторяются несколько раз в неделю, мешают спать или сопровождаются отёком, онемением либо слабостью в ноге, нужно обратиться к неврологу, заключила специалист.
Ранее россиян предупредили об опасности бесконтрольного приёма магния. Избыток вещества из добавок может вызвать тошноту, диарею и боли в животе. При заболеваниях почек риск серьёзных осложнений повышается. Дозировку и продолжительность курса должен определять врач.