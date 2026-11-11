Ночные судороги в ногах могут возникать из-за перенапряжения мышц, обезвоживания или заболеваний, рассказала невролог Елена Мирошник. По её словам, болезненные спазмы чаще затрагивают икры и продолжаются от нескольких секунд до нескольких минут.

Среди возможных причин собеседница «Вечерней Москвы» выделила нехватку магния, калия и кальция, варикоз, диабет, нарушения работы почек и щитовидной железы. Иногда судороги провоцируют лекарства.

При внезапном спазме нужно осторожно потянуть носок стопы на себя и помассировать напряжённую мышцу. Если приступы повторяются несколько раз в неделю, мешают спать или сопровождаются отёком, онемением либо слабостью в ноге, нужно обратиться к неврологу, заключила специалист.