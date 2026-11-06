Россияне всё чаще покупают добавки с магнием в надежде справиться со стрессом, усталостью и постоянным напряжением. С начала 2026 года продажи таких БАДов увеличиваются в среднем на 3% ежемесячно. Однако принимать магний без назначения врача опасно, даже если человек чувствует себя совершенно измотанным. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» предупредила доктор медицинских наук, эндокринолог университетской клиники МГУ Зухра Павлова.

По словам специалиста, популярность магния во многом объясняется образом жизни современных людей. Постоянные нагрузки, тревожность и недостаток отдыха заставляют искать средства для поддержания нервной системы. При этом магний действительно необходим организму: он участвует более чем в 300 ферментативных реакциях, включая процессы энергетического обмена и работу нервной системы.

«Магний участвует в огромном количестве процессов, поэтому его дефицит способен отражаться на работе всего организма. Он играет важную роль в регулировании стрессовых реакций, а современный человек находится в условиях постоянного напряжения днём и ночью», — объяснила Павлова.

Врач обратила внимание, что организм усваивает лишь часть поступающего магния. В среднем из пищи всасывается около 30–40% этого элемента, а при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта его усвоение может дополнительно снижаться. Однако это не означает, что каждому человеку необходимы добавки.

Выявить дефицит тоже бывает непросто. Павлова пояснила, что стандартный анализ крови не всегда отражает общие запасы магния в организме, поскольку большая его часть находится внутри клеток и в костной ткани. Поэтому самостоятельно ставить себе диагноз по усталости, раздражительности или проблемам со сном неправильно.

Особенно осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями. Избыточное поступление магния из добавок может вызвать диарею, тошноту и боли в животе, а при нарушении работы почек повышается риск серьёзных осложнений. Кроме того, препараты магния способны взаимодействовать с некоторыми лекарствами.

Эндокринолог подчеркнула, что форму препарата, дозировку и продолжительность приёма должен определять врач. При подтверждённом дефиците курс может продолжаться два месяца и более, однако универсальной схемы для всех пациентов нет. Ориентироваться исключительно на советы блогеров и рекомендации искусственного интеллекта специалист не советует.