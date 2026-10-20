Будильник звонит, а сил нет: Какие продукты добавить в осенний рацион, чтобы вернуть организму энергию

Осенью утренний подъём может даваться всё тяжелее, а привычные дела — отнимать больше сил. Врач-гастроэнтеролог, терапевт и нутрициолог, эксперт бренда Repeat Анастасия Рожко рассказала Life.ru, какие продукты содержат магний, железо и коэнзим Q10, участвующие в выработке энергии.

«Если утром всё чаще хочется переставить будильник ещё на десять минут, а после пробуждения сложно быстро включиться в дела, возможно, стоит пересмотреть свой рацион», — отметила специалист.

Что положить в тарелку

Магнием, который участвует в работе мышц и нервной системы, богаты орехи и семена, бобовые, цельнозерновые крупы и зелень. На завтрак можно добавить эти продукты в кашу, а на обед выбрать гречку или другой цельнозерновой гарнир.

Хорошими источниками железа, необходимого для поддержания иммунитета и нормального выстраивания процессов энергообмена, служат мясо, птица, рыба и бобовые. Растительные варианты стоит сочетать с продуктами, богатыми витамином C — он помогает организму лучше усваивать этот нутриент. Например, к чечевице или фасоли можно добавить сладкий перец, брокколи или зелень, а в качестве перекуса выбрать киви, ягоды или цитрусовые.

Коэнзим Q10 участвует в процессах выработки энергии в клетках. Он содержится в мясе, рыбе и субпродуктах. Поэтому в течение недели стоит чередовать разные источники белка, дополняя основные блюда овощами, крупами и зеленью.

Если рацион не закрывает потребности

«Получить достаточное количество полезных веществ удаётся не всегда. На питание могут влиять ограничения в рационе, невысокая калорийность или повышенная физическая нагрузка. В таких случаях дополнительным источником витаминов могут стать БАДы. При выборе стоит обращать внимание не только на количество нутриента, но и на его форму», — добавила собеседница Life.ru.

Витамин C в виде кальция аскорбата хорошо переносится и реже вызывает дискомфорт со стороны желудка, а бисглицинат цинка отличается особой биодоступностью. Если утром по-прежнему сложно просыпаться, а усталость сохраняется даже после полноценного отдыха, стоит обратиться к специалисту и разобраться в её причинах.

Ранее кардиолог рассказал, что чеснок, имбирь, цитрусовые и жирная рыба не способны заметно «разжижать» кровь, несмотря на распространённые рекомендации. Поддерживать её нормальную вязкость помогает прежде всего достаточное употребление жидкости, а при заболеваниях необходимо лечить причину нарушений. По словам врача, одной из наиболее распространённых причин повышения вязкости крови становится обезвоживание. Оно может возникнуть в жаркую погоду, при интенсивных физических нагрузках или заболеваниях, сопровождающихся диареей. Когда организм теряет жидкость, уменьшается объём плазмы крови.