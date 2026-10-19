Чеснок и имбирь не спасут от «густой крови»: Кардиолог назвал главный способ защиты

Чеснок, имбирь, цитрусовые и жирная рыба не способны заметно «разжижать» кровь, несмотря на распространённые рекомендации. Поддерживать её нормальную вязкость помогает прежде всего достаточное употребление жидкости, а при заболеваниях необходимо лечить причину нарушений. Об этом в беседе с 360.ru рассказал кардиолог Денис Прокофьев.

По словам врача, одной из наиболее распространённых причин повышения вязкости крови становится обезвоживание. Оно может возникнуть в жаркую погоду, при интенсивных физических нагрузках или заболеваниях, сопровождающихся диареей. Когда организм теряет жидкость, уменьшается объём плазмы крови.

Другими возможными причинами Прокофьев назвал заболевания крови, нарушения работы печени и желчевыводящих путей, а также хронические воспалительные процессы. Значение имеют и повседневные привычки: курение, употребление алкоголя, недостаточная физическая активность и лишний вес.

При этом кардиолог призвал не рассчитывать на продукты, которым приписывают способность предотвращать образование тромбов. Хотя некоторые вещества в чесноке и имбире могут влиять на активность тромбоцитов, обычные порции этих продуктов не обеспечивают предсказуемого лечебного эффекта.

«Никакие продукты на вязкость крови влиять не будут, потому что в основе этого явления лежат сложные процессы», — подчеркнул Прокофьев.

Врач рекомендовал следить за питьевым режимом и в качестве ориентира назвал полтора-два литра воды в сутки. Однако индивидуальная потребность в жидкости зависит от состояния здоровья и других обстоятельств. При обезвоживании, особенно сопровождающемся потерей солей, могут потребоваться специальные растворы для регидратации.

При этом достаточное употребление воды не заменяет препараты, назначенные для профилактики тромбозов. Повышенная вязкость крови и нарушения её свёртываемости — не одно и то же, поэтому при выявленных отклонениях необходимо обратиться к врачу, а не пытаться самостоятельно исправить показатели диетой.