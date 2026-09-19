Один ужин — и кровь не спасти: Врач объяснил, как рацион влияет на свёртываемость крови

Рацион действительно способен влиять на некоторые свойства крови, однако заметно изменить её вязкость и свёртываемость с помощью отдельных продуктов у здорового человека невозможно. Об этом рассказал Life.ru Станислав Работинский, эксперт проекта о донорстве крови и плазмы «+Я», врач-трансфузиолог, заведующий отделением клинической трансфузиологии городского центра детской трансфузиологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ».

По словам специалиста, распространённое представление о продуктах, которые якобы могут «разжижать» или «сгущать» кровь, не стоит воспринимать буквально. Свёртываемость — нормальный защитный механизм организма. Например, сгусток образуется при повреждении сосуда и помогает предотвратить кровопотерю. Изменение вязкости крови также может быть естественной реакцией организма на определённые условия, например недостаток кислорода на большой высоте.

Иногда кровь становится густой из-за сбоя или заболевания. В этих случаях коррекция рациона может быть полезна, но она ни в коем случае не заменяет полноценную терапию. Станислав Работинский Эксперт проекта о донорстве крови и плазмы «+Я», врач-трансфузиолог, заведующий отделением клинической трансфузиологии городского центра детской трансфузиологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»

Некоторые продукты действительно содержат вещества, которые могут влиять на процессы, связанные со свёртываемостью крови. Эксперт упомянул малину, чеснок и говяжью печень. При этом обычное умеренное употребление таких продуктов не приводит к заметному изменению свойств крови у здорового человека.

По словам врача, попытки самостоятельно изменить показатели крови с помощью рациона могут быть опасны. Если у человека выявлены нарушения свёртываемости или повышенный риск тромбозов, тактику лечения должен определять специалист.

Отдельно Работинский остановился на питьевом режиме. Острая нехватка жидкости действительно может повышать вязкость крови из-за уменьшения объёма плазмы. Однако постоянное употребление большого количества воды не позволяет надолго изменить этот показатель.

«Общая рекомендация — пить достаточное количество жидкости, но не пытаться «разжижать» кровь через избыточное потребление воды. Это может нагружать почки без реальной пользы для текучести крови», — подчеркнул врач.

Особенно внимательно относиться к рациону стоит донорам. Жирная пища и некоторые молочные продукты перед сдачей крови могут привести к хилезу — состоянию, при котором сыворотка становится мутной из-за повышенного содержания жировых частиц. По словам эксперта, такую кровь невозможно полноценно разделить на компоненты, поэтому донация может оказаться непригодной для дальнейшего использования.

За сутки до процедуры донорам рекомендуют исключить из рациона молочные продукты, яйца, орехи, авокадо, жирное мясо и майонез. Алкоголь следует исключить за 48 часов до донации, а от курения рекомендуется отказаться как минимум за час до процедуры. При этом перед сдачей крови важно позавтракать. Например, можно съесть кашу на воде и выпить сладкий чай.

Кратковременный хилез сам по себе не представляет угрозы для здоровья, однако может повлиять на возможность использования донорской крови для дальнейшего разделения на компоненты. Это показывает, насколько быстро недавний приём пищи способен повлиять на результаты лабораторной оценки крови.

«Поэтому сбалансированный рацион важен, но он не заменяет лечения. Если у вас есть заболевания, связанные с риском тромбозов, не пытайтесь решить проблему диетой», — заключил Работинский.

Врач также отметил, что риск тромбозов связан не только с вязкостью крови. Значение имеют состояние сосудов, двигательная активность и другие факторы. Поэтому при выявленных нарушениях лечение должен назначать специалист после оценки состояния пациента.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 января 2027 года в России изменятся правила для доноров крови и её компонентов. Процедура станет более цифровой, изменится список временных противопоказаний, а ограничение на количество донаций в течение года планируется отменить.