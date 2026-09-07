В России с 2027 года изменятся правила допуска к донорству крови

С 1 января 2027 года российским донорам придётся учитывать новые требования перед сдачей крови и её компонентов. При этом процедура станет более цифровой, перечень временных противопоказаний расширится, а действующий лимит на количество донаций в течение года отменят. Об изменениях РИА «Новости» рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

По словам парламентария, обновление правил должно одновременно повысить безопасность переливания и сделать работу службы крови удобнее. В частности, временными противопоказаниями станут не только отдельные состояния, которые уже учитываются сейчас, но и приём некоторых лекарств, ряд заболеваний и некоторые медицинские процедуры.

В новый список войдут, в частности, приём некоторых глюкокортикостероидов и дерматотропных препаратов, а также псориаз, дерматит, хронический бронхит и язва роговицы. Временно отложить донацию также могут потребовать амбулаторные стоматологические процедуры и операции на органе зрения.

Изменится и перечень постоянных противопоказаний. В правилах уточнят положения, касающиеся инфекционных, аутоиммунных, неврологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний, а также добавят соответствующие коды МКБ-10.

Отдельные изменения коснутся оформления документов. Для регистрации донора будут необходимы паспорт и СНИЛС, однако часть бумажной процедуры уйдёт в электронный формат.

«Анкету, информированное добровольное согласие и согласие на обработку персональных данных можно будет оформить в электронной форме и подписать простой электронной подписью», – рассказала депутат.

Эти документы потребуется предоставить перед первой донацией в каждой организации службы крови, где человек ранее не сдавал кровь. Срок хранения информации также увеличится: электронные документы будут сохраняться в базе данных донорства 50 лет, а бумажные – 30 лет вместо нынешних пяти.

Самое заметное изменение ждёт ограничение на число донаций. Сейчас мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, женщины – не более четырёх раз с даты первой донации. С 2027 года этот максимальный показатель из требований исключат.

«При этом речь, конечно, не идёт об отмене медицинского контроля: возможность и вид каждой донации определяются исходя из состояния здоровья человека», – подчеркнула Дрожжина.

Таким образом, отмена годового лимита не означает, что донор сможет самостоятельно определить любое количество сдач крови. Перед каждой процедурой специалисты службы крови по-прежнему будут оценивать состояние человека и решать, допустима ли донация. По мнению Дрожжиной, обновлённые правила позволят точнее учитывать медицинские риски, а одновременно сделать систему донорства более современной и удобной для граждан.

Ранее Life.ru писал о другом направлении, которое может изменить подход к трансплантации органов. Американец Тим Эндрюс стал первым человеком, прожившим девять месяцев с пересаженной генетически модифицированной свиной почкой, после чего ему успешно трансплантировали человеческий орган. Экспериментальную операцию Эндрюсу провели из-за крайне низких шансов дождаться подходящей человеческой почки. Свиная почка с десятками генетических изменений проработала 271 день, а затем врачи заменили её человеческим донорским органом.