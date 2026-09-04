Человек впервые прожил со свиной почкой девять месяцев

66-летний американец Тим Эндрюс стал первым в мире человеком, который прожил девять месяцев с пересаженной почкой генетически модифицированной свиньи, а затем успешно получил донорский орган от человека. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Из-за редкой группы крови у Эндрюса, страдавшего от гипертонии и диабета, были крайне низкие шансы дождаться подходящей человеческой почки. В январе 2025 года он согласился на экспериментальную операцию в Массачусетской больнице и получил орган от свиньи с 69 генетическими изменениями, которые должны были снизить риск отторжения.

Свиная почка работала бесперебойно на протяжении 271 дня, очищая кровь и позволяя пациенту восстановить аппетит и мышечную массу. Однако через девять месяцев врачи удалили её из-за образования тромбов, а в январе 2026 года Эндрюсу пересадили человеческую почку от совместимого донора. После этого он провёл 82 дня на диализе, прежде чем получил орган от умершего донора.

Всего пять пациентов в рамках программы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) получили свиные почки от биотехнологической компании eGenesis. Трое из них живут с органами более восьми месяцев.

Ранее директор Национального медицинского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, академик РАН Сергей Готье назвал пересадку органов животных человеку временным «мостом». Он объяснил, что это происходит до появления человеческого донорского органа и не является постоянным решением.