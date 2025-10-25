Академик РАН объяснил, можно ли пересадить человеку органы животных
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Пересадка органов животных человеку может временно использоваться как «мост» до появления человеческого донорского органа, но не как постоянное решение. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал директор Национального медицинского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, академик РАН Сергей Готье.
По его словам, в России ксенотрансплантация законодательно не разрешена, идут лишь начальные эксперименты на животных. Использование трансгенных животных органов может помочь пациентам дождаться человеческого донорского органа, но нет оснований считать, что такие трансплантаты смогут долговременно функционировать в организме человека.
«В трансплантацию человеку органов животных на постоянной основе на данном этапе я не верю, что бы там ни кричали американские газеты», — цитирует эксперта kp.ru.
Ранее офтальмолог объяснила, почему полная пересадка глаза невозможна. Она подчеркнула, что после операции зрение не вернётся. Тем временем в Китае человеку впервые успешно пересадили лёгкое генетически модифицированной свиньи. А в США ослепшая после двух видов рака женщина перенесла трансплантацию сразу трёх органов.