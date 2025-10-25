Академик РАН объяснил, можно ли пересадить человеку органы животных

Пересадка органов животных человеку может временно использоваться как «мост» до появления человеческого донорского органа, но не как постоянное решение. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал директор Национального медицинского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, академик РАН Сергей Готье.

По его словам, в России ксенотрансплантация законодательно не разрешена, идут лишь начальные эксперименты на животных. Использование трансгенных животных органов может помочь пациентам дождаться человеческого донорского органа, но нет оснований считать, что такие трансплантаты смогут долговременно функционировать в организме человека.