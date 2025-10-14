Учёные испытывают первый российский раствор для сохранения донорских органов

Учёные Центра имени Турнера проводят уникальные испытания первого российского раствора для сохранения донорских органов. В лаборатории микроскопические операции по пересадке почек проводят крысам — Марте и Маркизе — проверяя жизнеспособность органов после помещения в инновационный консервационный раствор на 24 часа.

Учёные испытывают первый отечественный раствор для сохранения донорских органов. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Главная задача нового препарата — сохранить почку в целостности и предотвратить ишемию, вызванную недостатком кислорода. Пока в России такой раствор не производят, его закупают за рубежом. Новая разработка позволит отказаться от импортных аналогов и упростить процесс трансплантации, увеличив время хранения и доступность донорских органов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«У нас уже есть первичные данные, растворы показывают себя замечательно. Внутренние органы сохраняются, животные после пересадки чувствуют себя не очень хорошо, но это – нормальная реакция. Точно так же – люди после операции, проходит время, когда человек сможет прийти в себя, встать на ноги», – подчеркнул научный сотрудник лаборатории экспериментальной травматологии и ортопедии имени Г.И. Гайворонского Юрий Новосад.

Кроме того, в лаборатории проводится оценка эффективности гемостатических средств и медикаментов, способствующих регенерации тканей при ожогах. Опыт по трансплантации органов будет продолжаться до конца текущего года – важно отследить динамику выживаемости пересаженных органов.

А ранее Life.ru писал, что в Петербурге впервые доставили донорские органы вертолётом. Медики отмечают, что скорость доставки напрямую влияет на качество органа и дальнейшее состояние пациента. Использование авиации сокращает время перевозки органов с часа до 5–10 минут.