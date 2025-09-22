Первую транспортировку донорских органов вертолётом провели в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Такой метод значительно ускоряет доставку для срочных трансплантаций. Об особенностях процесса рассказали врачи медицинского учреждения.

В Петербурге впервые доставили донорские органы вертолётом. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

Использование авиации сокращает время перевозки органов с часа до 5–10 минут, что критически важно для успеха операций. Как пояснил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Сергей Фалевко, скорость доставки напрямую влияет на качество органа и дальнейшее состояние пациента.

«По российскому законодательству, у нас действует презумпция согласия, если нет официальных данных об отказе в донорстве органов, тогда мы работаем», — сказал телеканалу «Санкт-Петербург» руководитель отдела трансплантологии Алексей Кутенков.

С начала года институт выполнил 80 пересадок почек и 23 трансплантации печени. В листе ожидания в настоящий момент находится около тысячи петербуржцев, каждая операция требует тщательной подготовки и участия более 20 специалистов.

Пациентка Елена Павлова, три года ожидавшая пересадки почки, отметила, что не чувствует разницы между пересаженным и собственным органом. Её операция состоялась 28 августа, и теперь женщина проходит период реабилитации, как и другой пациент — Александр Лупанов, которому пересадили печень.

После трансплантации пациенты находятся под постоянным медицинским контролем, получают бесплатные лекарства и соблюдают особые меры безопасности из-за ослабленного иммунитета. Полное восстановление может занимать несколько месяцев, но благодаря современным технологиям и профессионализму врачей институт имени Джанелидзе сохраняет лидерство по количеству успешных трансплантаций в Петербурге.