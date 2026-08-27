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27 августа, 10:53

«Был донором много лет»: Путин удивил Скворцову неожиданным фактом о своём отце

Путин рассказал Скворцовой, что его отец много лет был донором крови

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что его отец на протяжении многих лет сдавал кровь. Глава государства поделился этим во время встречи в Кремле с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой.

Путин проводит встречу с Вероникой Скворцовой. Видео © Пресс-служба Кремля

«У меня отец был донором много лет», — сказал Путин.

Скворцова доложила президенту, что сегодня в России насчитывается более 1,5 млн доноров крови, а в соответствующей базе зарегистрировано свыше 12 млн человек. Отдельно глава ФМБА рассказала о производстве сухой плазмы, которую можно переливать пациентам независимо от группы крови. По её словам, в 2026 году для нужд военных уже передали 13 тысячи единиц такого компонента.

Как пояснила глава ФМБА, сухая плазма выпускается в лёгких пластиковых контейнерах, сохраняет основные свойства крови до пяти лет и не требует хранения в холодовой цепи. Благодаря этому компонент удобно использовать в полевых условиях: он помогает выводить раненых из шокового состояния и бороться с тяжёлыми кровотечениями.

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В России продолжают развивать систему донорства и поддержку тех, кто регулярно сдаёт кровь. В 2026 году правительство направило почти 12,5 млрд рублей на выплаты гражданам со статусом почётного донора. Право на такое звание получают, в частности, те, кто безвозмездно сдал кровь не менее 40 раз.

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Наталья Демьянова
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