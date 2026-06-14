Героический поступок: Как организм донора запускает самовосстановление после сдачи крови

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В этот день особое внимание уделяют людям, которые помогают спасать жизни, безвозмездно сдавая кровь. О том, что происходит с организмом во время и после этой процедуры, Life.ru рассказал врач-кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин.

При сдаче крови в организме происходят очень интересные процессы. У нас физиологически существует определённый резерв крови на случай небольшой кровопотери. Доноры совершают по-настоящему героический поступок, отдавая часть собственной крови ради помощи другим людям. Андрей Кондрахин Врач-кардиолог, терапевт

После сдачи крови организм временно теряет часть объёма циркулирующей жидкости. В ответ происходит рефлекторное сужение сосудов и активируется система свёртывания крови. Одновременно костный мозг получает сигнал ускорить выработку новых клеток крови, а почки начинают активнее вырабатывать эритропоэтин — гормон, стимулирующий образование эритроцитов.

Как организм восполняет потерю крови

По словам специалиста, объём плазмы обычно восстанавливается в течение одного-двух дней. Форменные элементы крови — эритроциты, лейкоциты и тромбоциты — приходят в норму примерно за четыре-шесть недель.

В первые часы после процедуры некоторые доноры могут испытывать лёгкую слабость или головокружение, однако эти симптомы, как правило, быстро проходят.

Сегодня цельную кровь практически не переливают. После забора её разделяют на отдельные компоненты: эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, плазму и белковые фракции, которые затем используются для решения различных медицинских задач.

Потеря части крови запускает естественный процесс обновления. В организме существуют своеобразные депо клеток крови — костный мозг, селезёнка и печень. Благодаря этому восполнение происходит за счёт новых клеток, которые постепенно заменяют выбывшие.

«Можно сказать, что происходит обновление крови. Человек отдаёт часть своей крови, а организм восполняет её новыми компонентами», — пояснил врач.

Кто может стать донором

Донорами могут стать совершеннолетние люди, не имеющие серьёзных хронических заболеваний, онкологических патологий и ряда инфекционных заболеваний, включая вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекцию. Перед каждой донацией кандидаты проходят обязательное медицинское обследование.

Специального лечения после сдачи крови не требуется. Организм самостоятельно восполняет физиологическую потерю. Донору предоставляется оплачиваемый день отдыха, а также рекомендуют уделить внимание рациону и увеличить потребление продуктов, богатых железом.

Врач советует включать в меню мясо, печень и другие продукты, содержащие этот микроэлемент. Обычно этого достаточно, чтобы организм полностью восстановился.

Сдавать кровь слишком часто нельзя. Интервалы между донациями устанавливаются таким образом, чтобы человек успевал полностью восстановиться и не наносил вреда своему здоровью.

Ранее Life.ru рассказывал о других видах донорства. Так, в Москве женщины могут стать донорами яйцеклеток и получить за участие в программе до 160 тысяч рублей. Донорство ооцитов используется в программах вспомогательных репродуктивных технологий и требует строгого медицинского отбора.