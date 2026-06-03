Шанс стать чьим-то героем: Как помочь другим на фестивале «Огонь жизни»

14 июня 2026 года в одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной состоится ежегодный фестиваль «Огонь жизни». Это масштабное общественное событие объединяет благотворительность, спорт и семейные ценности. В этом году партнёром мероприятия выступает Центр «Наследие».

Фестиваль организован Фондом поддержки социальных инициатив «Огонь жизни» при участии ФМБА России. Он ежегодно привлекает некоммерческие организации, волонтёров, социально ответственный бизнес и всех, кто готов заниматься реальными добрыми делами.

В программе — ярмарка социальных проектов, образовательные мастер-классы, спортивные активности и концерт. Перед гостями выступит группа «Город 312». Отдельным событием станет шахматный турнир по блицу с обсчётом рейтинга Федерации шахмат России, где участники смогут побороться за призовые места.

Ключевая социальная инициатива — донорская акция ФМБА России. В специальной зоне все желающие смогут вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и пройти типирование. Это простая и безопасная процедура, которая может дать шанс на спасение чьей-то жизни.

Как отметил президент фонда «Огонь жизни» Алексей Гарбер: «Современные технологии сделали донорство костного мозга доступным и понятным. Это уже не сложная медицинская процедура, а простой шаг, который может однажды стать решающим для другого человека. Каждый из нас может оказаться тем самым совпадением».

Для участия в донорской акции при себе необходимо иметь оригинал паспорта РФ и СНИЛС. На площадке будут работать врачи и волонтёры, готовые ответить на все вопросы.

Ранее Life.ru писал, что в Москве завершил работу форум «Здоровое общество», который объединил более 2000 делегатов из 10 стран для обсуждения инновационных медицинских технологий и здорового образа жизни. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что до 2030 года в России планируют создать и отремонтировать более 4 тысяч медицинских подразделений, а также почти вдвое увеличить количество оборудования для ядерной медицины.