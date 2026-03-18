Более 2000 делегатов из России и зарубежья приняли участие в форуме «Здоровое общество»

В Москве завершил работу форум «Здоровое общество», который прошёл на площадке кластера «Ломоносов» Инновационного центра МГУ. Организатором выступила экосистема Фонда Росконгресс при поддержке Минздрава России.

Мероприятие объединило более 2000 делегатов, включая представителей 10 иностранных государств, экспертов и журналистов. Участники обсудили инновационные медицинские технологии и подходы к внедрению здорового образа жизни, соединяющие науку с повседневной практикой. В деловую программу вошли более 20 экспертных сессий с участием команд из Белоруссии, Египта, Казахстана, Омана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Абхазии, Южной Осетии и Исполкома СНГ.

На открытии выступила вице-премьер Татьяна Голикова, которая представила приоритеты стратегии развития здравоохранения до 2030 года. Особое внимание уделено первичному звену — ФАПам, амбулаториям и поликлиникам. С 2025 года активно развивается инфраструктура ядерной медицины.

«С 2025 года мы активно начали развивать инфраструктуру ядерной медицины, оснащая медорганизации ПЭТами, ОФЭКТ/КТ, циклотронами и иным оборудованием для радионуклидной диагностики и лечения пациентов. Ожидаем, что к 2030 году количество такого оборудования возрастет почти в два раза. Создаем инфраструктуру для повышения доступности экстренной медицинской помощи, развиваем наши федеральные клиники. Всего до 2030 года планируем создать и отремонтировать более 4 тысяч медицинских подразделений, закупить свыше 45 тысяч медицинских изделий, почти половина из которых будет российского производства», — отметила Голикова.

Президент России Владимир Путин, поприветствовав участников, подчеркнул значимость просвещения, популяризации здорового образа жизни и международного партнёрства в медицине. Советник главы государства Антон Кобяков отметил, что форум стал площадкой для диалога и обмена опытом между регионами и странами.

Глава Минздрава Михаил Мурашко, модерировавший пленарное заседание, акцентировал внимание на синергии здравоохранения, спорта, культуры и технологий. Он привёл примеры успешных практик Египта в области генетики и ранней диагностики рака, а также опыт Казахстана, Таджикистана и Белоруссии. Мурашко добавил, что в России профилактика встроена в нацпроекты «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Новые технологии сбережения здоровья».

В рамках форума прошёл финал II Всероссийского конкурса «Технологии для здоровья человека». Из 18 финалистов жюри выбрало лучшие разработки, которые могут быть интегрированы в национальные инициативы. Гости также посетили выставку передовых медицинских решений, включая ИИ-технологии, диагностическое оборудование и продукты здорового питания. Для участников организовали интерактивный квест от лаборатории MARMA.

