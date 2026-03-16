Путин: Форум «Здоровое общество» приблизит Россию к целям в демографии

Форум «Здоровое общество» станет важной площадкой для обсуждения вопросов здравоохранения, демографии и социальной сферы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам мероприятия, текст которого зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.

Глава государства отметил, что форум позволит обменяться опытом, лучшими практиками и новейшими разработками, способствуя достижению национальных целей развития в медицине и социальной политике. Путин пожелал участникам продуктивной работы, интересных и содержательных дискуссий.

Он обратил внимание, что форум собрал ведущих учёных, экспертов и врачей из разных регионов России и ряда других стран. По словам президента, обсуждаемые вопросы имеют системное значение и касаются широкого круга актуальных профессиональных проблем.

Путин подчеркнул важность анализа основных тенденций и перспектив развития отечественного здравоохранения, включая высокотехнологичную, превентивную и персонализированную медицину. В повестке также значатся вопросы просвещения, продвижения ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни, а также международного медицинского сотрудничества.

Напомним, что форум «Здоровое общество» пройдёт в Москве 16–17 марта 2026 года. Мероприятие соберёт специалистов отрасли, а также представителей власти и научного сообщества. Это площадка для обсуждения ключевых задач системы здравоохранения.