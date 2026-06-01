Тысячи россиян присоединились к акции #ВеликоеНачинаетсяСДетства

Тысячи людей присоединились к ежегодной Всероссийской акции #ВеликоеНачинаетсяСДетства. Пользователи делятся в соцсетях своими детскими фотографиями с подписью «Будущий(ая)...» и указывали нынешнюю профессию или достижение. Истории о реализованных детских мечтах рассказали известные спортсмены, политики, врачи, педагоги и люди непубличных профессий.

Главным партнером акции в этом году стал медиахолдинг МАЕР. На его цифровых экранах транслируется видеоролик в поддержку акции. Медиафасады в 28 городах России также превратились в офлайн-площадки. Главным фасадом стал экран на Новом Арбате. На его фоне блогеры поделились личными историями о роли семьи в их достижениях.

«Великое детство начинается с первых шагов, с первых открытий, с веры в себя. Задача каждого родителя дать ребёнку всё необходимое, чтобы он мечтал, развивался и обязательно его поддерживать», — многодетная мама, блогер, председатель АНО «Добрый город», руководитель проекта «Второй шанс» Ирина Берман.

Акция напомнила о главном – любой большой путь начинается с малого.

