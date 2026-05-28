В Москве выросли выплаты за донорство яйцеклеток: сколько можно получить сейчас

Женщины-доноры яйцеклеток в Москве могут получать до 160 тысяч рублей за одну процедуру. При повторном участии в программе сумма за год может превысить 450 тысяч рублей. Об этом в интервью Life.ru рассказала управляющий партнёр криобанка «Криотоп» Наталья Сидоренко.

По её словам, донорство ооцитов — это участие здоровой женщины в программе вспомогательных репродуктивных технологий. После обследования, гормональной стимуляции и пункции полученные яйцеклетки используют в программах ЭКО для других пациенток.

«Чтобы стать донором яйцеклеток, женщина должна соответствовать ряду параметров: возраст от 22 до 32 лет; наличие гражданства РФ и проживание на Европейской территории России; отсутствие хронических, генетических и психических заболеваний; индекс массы тела от 18 до 25 ИМТ; зрение до +/- 3х; отсутствие никотиновой, алкогольной, наркотической зависимостей; приятная внешность без ярко выраженных фенотипических особенностей», — рассказала Сидоренко.

Перед участием кандидатка проходит обследование у репродуктолога, генетика, психолога, онколога-маммолога и терапевта. Также проводится генетическая проверка на 19 наследственных заболеваний. Все эти обследования, как отметила эксперт, оплачивает клиника.

Отбор достаточно строгий. По словам Сидоренко, из 50–60 кандидаток, которые ежемесячно проходят первичную проверку, до финального этапа донации допускают не больше 10 человек.

Размер выплат за последние годы вырос: если в 2022 году средний уровень составлял около 110 тысяч рублей, то сейчас он достигает 145 тысяч. Вознаграждение выплачивают в день пункции.

Итоговая сумма зависит от количества здоровых клеток, полученных в ходе программы. За год женщина может сдать биоматериал до трёх раз, поэтому общий доход может доходить до 450 тысяч рублей.

Сидоренко добавила, что донорские ооциты чаще всего нужны парам, которые уже прошли лечение бесплодия, в том числе несколько неудачных попыток ЭКО с собственным биоматериалом.

