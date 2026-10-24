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Опубликовано 24 октября, 14:07

«Нарушение всех процессов»: Чем опасен дефицит электролитов в организме

Врач Соловьёв: Ночные судороги могут указывать на нехватку электролитов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ночные судороги икроножных мышц, постоянная жажда и учащённое сердцебиение в покое могут указывать на недостаток электролитов, рассказал терапевт, анестезиолог-реаниматолог Андрей Соловьёв. По его словам, при обильном потоотделении организм теряет не только воду, но и соли — особенно во время интенсивных тренировок на жаре или посещения бани.

Среди возможных проявлений дефицита специалист также назвал хроническую усталость, ощущение тумана в голове, сухость во рту и головокружение при резком вставании. Он подчеркнул значение натрия, калия, магния, кальция и хлора для физиологических процессов.

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«Самая чистая вода без электролитов, например дистиллированная, не сможет удержаться в клетках и тканях, что приводит к опасным нарушениям всех физиологических процессов», — заявил собеседник «Газеты.ru».

Источниками минералов служат не только напитки, но и бананы, орехи, зелень, молочные продукты. Для восполнения потерь после сильного потоотделения врач рекомендовал минеральную воду. А вот спортивные изотоники могут содержать сахар и красители.

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Ранее терапевт предупредил, что усталость, выпадение волос и ломкость ногтей могут сопровождать разные дефициты. Похожие жалобы возникают при недосыпании, стрессе и заболеваниях щитовидной железы, поэтому обследование следует подбирать вместе со специалистом.

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Борис Эльфанд
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