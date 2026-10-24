«Нарушение всех процессов»: Чем опасен дефицит электролитов в организме

Ночные судороги икроножных мышц, постоянная жажда и учащённое сердцебиение в покое могут указывать на недостаток электролитов, рассказал терапевт, анестезиолог-реаниматолог Андрей Соловьёв. По его словам, при обильном потоотделении организм теряет не только воду, но и соли — особенно во время интенсивных тренировок на жаре или посещения бани.

Среди возможных проявлений дефицита специалист также назвал хроническую усталость, ощущение тумана в голове, сухость во рту и головокружение при резком вставании. Он подчеркнул значение натрия, калия, магния, кальция и хлора для физиологических процессов.

«Самая чистая вода без электролитов, например дистиллированная, не сможет удержаться в клетках и тканях, что приводит к опасным нарушениям всех физиологических процессов», — заявил собеседник «Газеты.ru».

Источниками минералов служат не только напитки, но и бананы, орехи, зелень, молочные продукты. Для восполнения потерь после сильного потоотделения врач рекомендовал минеральную воду. А вот спортивные изотоники могут содержать сахар и красители.