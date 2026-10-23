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Опубликовано 23 октября, 17:36

Меню для микробов: Академик объяснил, как кишечные бактерии влияют на аппетит

Академик Говорун: Бактерии кишечника связаны с мозгом и влияют на аппетит

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кишечная микробиота связана с мозгом и участвует в регуляции аппетита, рассказал академик РАН, директор НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора Вадим Говорун. По его словам, микроорганизмы выполняют не только защитные функции, но и снабжают организм полезными веществами.

В эфире радио «Комсомольская правда» учёный пояснил, что микробиота — сложная система, взаимодействующая с иммунными клетками. Она участвует в образовании витаминов и аминокислот, а её связь с мозгом отражается на пищевом поведении.

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При этом состав микроорганизмов индивидуален и меняется на протяжении жизни. Эксперт предостерёг от попыток без необходимости привести его к единому образцу «нормы»: значение имеют разнообразие бактерий, их взаимодействие и питание человека. Один и тот же микроб в разных условиях может приносить пользу или вред.

«...Один и тот же микроб может быть и полезным, и вредным, все зависит от того, какой, например, пищей индивид, носящий их, в этот день питается», — цитирует специалиста kp.ru.

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Ранее учёные обнаружили, что обычный кофе и декаф по-разному повлияли на память и внимание. Оба напитка сопровождались изменениями кишечного микробиома; исследователи предположили, что часть эффектов может быть связана с взаимодействием компонентов кофе и кишечных бактерий.

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Борис Эльфанд
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