Меню для микробов: Академик объяснил, как кишечные бактерии влияют на аппетит

Кишечная микробиота связана с мозгом и участвует в регуляции аппетита, рассказал академик РАН, директор НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора Вадим Говорун. По его словам, микроорганизмы выполняют не только защитные функции, но и снабжают организм полезными веществами.

В эфире радио «Комсомольская правда» учёный пояснил, что микробиота — сложная система, взаимодействующая с иммунными клетками. Она участвует в образовании витаминов и аминокислот, а её связь с мозгом отражается на пищевом поведении.

При этом состав микроорганизмов индивидуален и меняется на протяжении жизни. Эксперт предостерёг от попыток без необходимости привести его к единому образцу «нормы»: значение имеют разнообразие бактерий, их взаимодействие и питание человека. Один и тот же микроб в разных условиях может приносить пользу или вред.

«...Один и тот же микроб может быть и полезным, и вредным, все зависит от того, какой, например, пищей индивид, носящий их, в этот день питается», — цитирует специалиста kp.ru.

Ранее учёные обнаружили, что обычный кофе и декаф по-разному повлияли на память и внимание. Оба напитка сопровождались изменениями кишечного микробиома; исследователи предположили, что часть эффектов может быть связана с взаимодействием компонентов кофе и кишечных бактерий.