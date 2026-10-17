Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября, 15:22

Огурцы вызывают рак? Врачи разобрали популярные страшилки об онкологии

Врач Янг: Страшилки о продуктах мешают людям вовремя обращаться к врачу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Пугающие ролики о привычной еде заставляют людей бояться продуктов и откладывать обращение за медицинской помощью, предупредила эндокринолог Екатерина Янг. По её словам, утверждение о том, что огурцы вызывают рак, — пример того, как громкая подача подменяет достоверную информацию.

«В результате люди начинают бояться всего и к врачам вовремя не обращаются», — заявила собеседница «Царьград».

Онколог Андрей Пылёв добавил, что убедительных данных о связи употребления свежих огурцов с развитием онкологических заболеваний нет. Вопросы об остатках пестицидов на плодах нельзя превращать в вывод, будто сам овощ опасен.

«Раком можно заразиться?» Онколог объяснила, какие вирусы повышают риск и как защититься
«Раком можно заразиться?» Онколог объяснила, какие вирусы повышают риск и как защититься

Отказываться от фруктов и овощей из-за таких сообщений оснований нет. Однако к консервированным продуктам нужно относиться внимательнее, уверена онколог и проктолог Елена Смирнова. В свою очередь, диетолог Елизавета Афинская выделила избыток соли в маринадах: её количество важно учитывать для здоровья сердца, сосудов и почек.

Для онкологических рисков имеет значение частота употребления таких продуктов. Регулярное увлечение солёными овощными заготовками может повышать риск рака желудка. Связь большого количества продуктов, консервированных с помощью соли, с недугом отмечает и Всемирный фонд исследования рака.

Важно также различать маринованные и ферментированные овощи. Первые обычно готовят с уксусом, а квашеная капуста проходит процесс брожения и может содержать полезные микроорганизмы. При этом способ приготовления не отменяет необходимости учитывать количество соли и размер порции.

Скрытая угроза в мелких бронхах: Онколог раскрыл, почему периферический рак так трудно найти
Скрытая угроза в мелких бронхах: Онколог раскрыл, почему периферический рак так трудно найти

Ранее эндокринолог назвала неочевидные источники лишней соли в рационе. Значительная её часть поступает с колбасами, сырами, соусами и готовыми блюдами, поэтому редко пользоваться солонкой ещё не означает избегать избытка натрия.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar