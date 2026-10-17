Огурцы вызывают рак? Врачи разобрали популярные страшилки об онкологии

Пугающие ролики о привычной еде заставляют людей бояться продуктов и откладывать обращение за медицинской помощью, предупредила эндокринолог Екатерина Янг. По её словам, утверждение о том, что огурцы вызывают рак, — пример того, как громкая подача подменяет достоверную информацию.

«В результате люди начинают бояться всего и к врачам вовремя не обращаются», — заявила собеседница «Царьград».

Онколог Андрей Пылёв добавил, что убедительных данных о связи употребления свежих огурцов с развитием онкологических заболеваний нет. Вопросы об остатках пестицидов на плодах нельзя превращать в вывод, будто сам овощ опасен.

Отказываться от фруктов и овощей из-за таких сообщений оснований нет. Однако к консервированным продуктам нужно относиться внимательнее, уверена онколог и проктолог Елена Смирнова. В свою очередь, диетолог Елизавета Афинская выделила избыток соли в маринадах: её количество важно учитывать для здоровья сердца, сосудов и почек.

Для онкологических рисков имеет значение частота употребления таких продуктов. Регулярное увлечение солёными овощными заготовками может повышать риск рака желудка. Связь большого количества продуктов, консервированных с помощью соли, с недугом отмечает и Всемирный фонд исследования рака.

Важно также различать маринованные и ферментированные овощи. Первые обычно готовят с уксусом, а квашеная капуста проходит процесс брожения и может содержать полезные микроорганизмы. При этом способ приготовления не отменяет необходимости учитывать количество соли и размер порции.

Ранее эндокринолог назвала неочевидные источники лишней соли в рационе. Значительная её часть поступает с колбасами, сырами, соусами и готовыми блюдами, поэтому редко пользоваться солонкой ещё не означает избегать избытка натрия.