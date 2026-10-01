«Раком можно заразиться?» Онколог объяснила, какие вирусы повышают риск и как защититься

Существуют онкологические заболевания, развитие которых напрямую связано с вирусными инфекциями, что иногда порождает миф о «заразности рака». Доктор медицинских наук, профессор и директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева в беседе с «Царьградом» пояснила, что речь идёт не о передаче самой опухоли, а о способности определённых вирусов провоцировать злокачественное перерождение клеток.

По её словам, понимание этой связи открывает возможности для эффективной профилактики через вакцинацию. Секачева отметила, что вирус папилломы человека (ВПЧ) является ключевым фактором развития рака шейки матки. При отсутствии этой вирусной инфекции вероятность возникновения заболевания у женщин снижается на 90 процентов.

Специалист напомнила, что против ВПЧ существует эффективная вакцина, которая позволяет предотвратить инфицирование и, как следствие, значительно снизить онкологические риски. Аналогичная ситуация наблюдается с вирусом гепатита B, наличие которого существенно повышает вероятность развития рака печени. Вакцинация от гепатита B включена в национальный календарь прививок и служит надёжной защитой от этого вида онкологии.

А ранее россиян предупредили, что резкий скачок глюкозы может указывать на рак поджелудочной. По словам врача, данный орган одновременно участвует в пищеварительной и гормональной системах, поэтому нарушения её работы могут проявляться по-разному.