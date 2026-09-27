Врач раскрыл неожиданный симптом, который может указывать на рак поджелудочной

Рак поджелудочной железы считается одним из наиболее опасных онкологических заболеваний из-за того, что его часто выявляют уже на поздних стадиях. Эксперты рассказали о симптомах, которые могут указывать на проблемы с органом, пишет «Царьград».

По словам онколога и хирурга Ивана Карасёва, поджелудочная железа одновременно участвует в пищеварительной и гормональной системах, поэтому нарушения её работы могут проявляться по-разному.

Одним из возможных ранних признаков называют резкое повышение уровня глюкозы в крови. Такой симптом может появиться даже у человека без лишнего веса и ранее диагностированных проблем с сахаром. Также специалисты обращают внимание на боли в верхней части живота, тошноту, тяжесть и вздутие после употребления жирной пищи. Если подобные состояния повторяются, рекомендуется обратиться к врачу.

Ещё одним сигналом может стать необъяснимая апатия, усталость и ощущение тоски, которые возникают без очевидных причин. Такие изменения часто остаются без внимания, поскольку их не связывают с заболеваниями внутренних органов.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов отметил, что поводом для обследования могут быть ситуации, когда после тяжёлой еды периодически возникает дискомфорт, который затем проходит. По его словам, люди нередко списывают такие симптомы на проблемы с желудком или поджелудочной железой.

На более поздних стадиях заболевания могут появляться пожелтение кожи и глаз, постоянные боли в верхней части живота с отдачей в спину, а также кожный зуд. Эти признаки требуют обращения за медицинской помощью.

Специалисты также отмечают важность профилактики. По словам врачей, на здоровье поджелудочной железы влияют образ жизни и питание. Среди факторов риска называют избыток жирной пищи, переработанное мясо, сладкие напитки, фастфуд и продукты с трансжирами. При этом любые симптомы не являются самостоятельным диагнозом. Для определения причины изменений необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что в 2025 году заболеваемость раком в России составила 493,85 случая на 100 тысяч населения, причём у женщин — 497,76, а у мужчин — 489,35. Чаще всего выявляют опухоли кожи (без меланомы), затем рак молочной и предстательной желёз, лёгких и ободочной кишки. У мужчин лидирует рак простаты, у женщин — молочной железы, и этот перечень меняется.