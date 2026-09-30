Учёные назвали пять инфекций, связанных с большинством случаев рака в мире

Пять инфекций стали причиной большей части случаев рака, связанных с инфекционными заболеваниями. В 2024 году они привели примерно к 2,3 млн новых онкологических диагнозов по всему миру. Об этом говорится в исследовании, опубликованном 29 сентября в журнале The Lancet Oncology.

«В 2024 году по всему миру инфекциями было вызвано около 2,3 млн новых случаев рака, что эквивалентно 12% всех случаев рака», — указали исследователи.

Учёные под руководством онкоэпидемиолога Харриет Рамгей выделили пять основных возбудителей. На первом месте оказалась бактерия Helicobacter pylori, с которой связали около 760 тыс. случаев рака. Почти столько же, около 750 тыс., пришлось на вирус папилломы человека (ВПЧ).

В число основных возбудителей также вошёл вирус гепатита B. На связанные с ним заболевания приходится около 2% всех случаев рака. Вирус Эпштейна — Барр связан примерно с 1% случаев, а на вирус гепатита C приходится менее 1%.

Исследователи отмечают, что многие виды рака, связанные с этими инфекциями, можно предотвратить. От ВПЧ и гепатита B существуют вакцины. Инфекцию Helicobacter pylori выявляют и лечат антибиотиками. Гепатит C сегодня лечат противовирусными препаратами.

По данным Минздрава, у женщин в России немного чаще диагностируют рак, чем у мужчин. При этом среди полов структура онкологических заболеваний различается: у мужчин одним из наиболее распространённых видов является рак предстательной железы, а у женщин — рак молочной железы.