Память и стресс: Обычный кофе и декаф по-разному повлияли на мозг участников тестов

Кофе без кофеина неожиданно оказался связан с улучшением памяти у постоянных любителей напитка. Такой результат получили учёные Университетского колледжа Корка в небольшом эксперименте, опубликованном в Nature Communications.

Исследователи набрали 31 человека, которые обычно выпивали по три–пять чашек кофе в день. Сначала добровольцы полностью отказались от напитка на две недели, а затем их случайным образом разделили на две группы: 15 человек три недели пили кофе без кофеина, ещё 16 — обычный. Ни сами участники, ни исследователи не знали, какой вариант им достался.

После возвращения кофе улучшения в тестах на эпизодическую память зафиксировали только в группе декафа. Добровольцы лучше запоминали информацию и справлялись с заданиями на воспроизведение ранее увиденного. У употреблявших кофеин статистически значимого улучшения по этим показателям исследователи не обнаружили.

При этом обычный кофе показал свои преимущества: его употребление связывалось со снижением тревожности и психологического стресса, а также улучшением внимания. Оба варианта напитка сопровождались изменениями кишечного микробиома и снижением показателей воспринимаемого стресса, депрессии и импульсивности.

Авторы предполагают, что эффект декафа может быть связан не с кофеином, а с другими компонентами напитка, в частности полифенолами. Они способны взаимодействовать с кишечными бактериями и влиять на образование метаболитов, участвующих в коммуникации между кишечником и мозгом.

Ранее Life.ru рассказывал, за сколько часов до сна лучше отказаться от обычного кофе. Диетолог Андрей Бобровский советовал оставлять между последней чашкой и ночным отдыхом шесть–восемь часов, поскольку кофеин может продолжать действовать даже спустя несколько часов.