Свёкла полезна не всем: Врач рассказала, кому популярный корнеплод может навредить

Свёкла может поддерживать здоровье сосудов и пищеварение, однако людям с пониженным давлением и заболеваниями желудка стоит употреблять её с осторожностью, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина. Пользу корнеплода специалист связала с содержанием клетчатки, минералов и антиоксидантов.

По её словам, природные нитраты свёклы превращаются в организме в оксид азота, который способствует расширению сосудов и снижению давления. Калий и магний также важны для сердечно-сосудистой системы. Однако заменить назначенные препараты овощ не способен, подчеркнула собеседница 360.ru.

Цельный корнеплод содержит пищевые волокна, которые замедляют усвоение углеводов и поддерживают кишечную микробиоту. В соке клетчатки практически нет, поэтому при диабете разницу между этими продуктами важно учитывать. Антиоксиданты свёклы помогают защищать клетки от повреждений, однако считать её средством лечения онкологических заболеваний нельзя.

Концентрированный сок, особенно натощак, может раздражать слизистую желудка и вызывать изжогу или боль. При склонности к кишечным расстройствам клетчатка способна усиливать послабляющий эффект, а у гипотоников снижение давления может сопровождаться головокружением, заключила эксперт.