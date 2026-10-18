Всего 25 граммов в день: Диетолог назвала самый полезный для сердца орех

Грецкие орехи наиболее полезны для здоровья сердца и сосудов, заявила диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко. По её словам, ежедневная порция в 25 граммов может помочь поддержать сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в продукте содержится селен, необходимый для работы щитовидной железы и обмена веществ.