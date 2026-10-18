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Опубликовано 18 октября, 17:56

Всего 25 граммов в день: Диетолог назвала самый полезный для сердца орех

Диетолог Лазуренко: Грецкие орехи помогут поддерживать здоровье сердца и сосудов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Грецкие орехи наиболее полезны для здоровья сердца и сосудов, заявила диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко. По её словам, ежедневная порция в 25 граммов может помочь поддержать сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в продукте содержится селен, необходимый для работы щитовидной железы и обмена веществ.

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Пользу продукта врач также связала с высоким содержанием альфа-линоленовой кислоты — незаменимой растительной омега-3 жирной кислоты. Она помогает контролировать уровень холестерина. А полифенолы и клетчатка способствуют снижению «плохого» холестерина и триглицеридов в крови.

«Это поможет поддержать здоровье сосудов и уменьшит воспаление, которое является главным триггером атеросклероза», — заключила собеседница «Ленты.ру».

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Ранее Life.ru выяснил, какие минералы необходимы для нормальной работы сердца. По объяснению врача, калий, натрий, магний и кальций участвуют в проведении электрических импульсов и поддержании сократительной способности сердечной мышцы.

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Борис Эльфанд
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