Ужин Морфея: Названы продукты, которые помогут успокоить нервы и укрепить сон
Диетолог Бобровский: Вишня, киви, орехи и жирная рыба могут улучшить сон
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Вишня, киви, жирная рыба и орехи могут помочь улучшить качество сна, рассказал диетолог Андрей Бобровский. По его словам, эти продукты стоит включать в сбалансированный рацион, однако заменить лечение бессонницы они не способны.
Вишня содержит мелатонин, участвующий в регулировании сна. Киви специалист посоветовал употреблять за час-два до отхода ко сну. Среди других полезных продуктов он выделил скумбрию, сельдь и сардины — источники омега-3 и витамина D, а также грецкие орехи и миндаль.
Молочные продукты содержат триптофан, а ромашковый чай может оказывать мягкий успокаивающий эффект. При этом рассчитывать только на изменение питания при стойких проблемах со сном не стоит, необходима консультация врача, подчеркнул собеседник «Абзаца».
Ранее невролог-сомнолог связала осеннюю сонливость с нехваткой солнечного света. Для облегчения утреннего пробуждения она рекомендовала яркое освещение, а необходимость приёма витамина D посоветовала обсуждать с врачом.
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