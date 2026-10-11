Ужин Морфея: Названы продукты, которые помогут успокоить нервы и укрепить сон

Вишня, киви, жирная рыба и орехи могут помочь улучшить качество сна, рассказал диетолог Андрей Бобровский. По его словам, эти продукты стоит включать в сбалансированный рацион, однако заменить лечение бессонницы они не способны.

Вишня содержит мелатонин, участвующий в регулировании сна. Киви специалист посоветовал употреблять за час-два до отхода ко сну. Среди других полезных продуктов он выделил скумбрию, сельдь и сардины — источники омега-3 и витамина D, а также грецкие орехи и миндаль.

Молочные продукты содержат триптофан, а ромашковый чай может оказывать мягкий успокаивающий эффект. При этом рассчитывать только на изменение питания при стойких проблемах со сном не стоит, необходима консультация врача, подчеркнул собеседник «Абзаца».

Ранее невролог-сомнолог связала осеннюю сонливость с нехваткой солнечного света. Для облегчения утреннего пробуждения она рекомендовала яркое освещение, а необходимость приёма витамина D посоветовала обсуждать с врачом.