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Опубликовано 11 октября, 17:59

Ужин Морфея: Названы продукты, которые помогут успокоить нервы и укрепить сон

Диетолог Бобровский: Вишня, киви, орехи и жирная рыба могут улучшить сон

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Вишня, киви, жирная рыба и орехи могут помочь улучшить качество сна, рассказал диетолог Андрей Бобровский. По его словам, эти продукты стоит включать в сбалансированный рацион, однако заменить лечение бессонницы они не способны.

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Вишня содержит мелатонин, участвующий в регулировании сна. Киви специалист посоветовал употреблять за час-два до отхода ко сну. Среди других полезных продуктов он выделил скумбрию, сельдь и сардины — источники омега-3 и витамина D, а также грецкие орехи и миндаль.

Молочные продукты содержат триптофан, а ромашковый чай может оказывать мягкий успокаивающий эффект. При этом рассчитывать только на изменение питания при стойких проблемах со сном не стоит, необходима консультация врача, подчеркнул собеседник «Абзаца».

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Ранее невролог-сомнолог связала осеннюю сонливость с нехваткой солнечного света. Для облегчения утреннего пробуждения она рекомендовала яркое освещение, а необходимость приёма витамина D посоветовала обсуждать с врачом.

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Борис Эльфанд
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