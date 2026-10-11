Железо без таблеток: Как выбрать лучшее мясо для повышения гемоглобина
Профессор Литвинова: Наиболее тёмные отрубы мяса содержат больше миоглобина
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Наиболее тёмные отрубы мяса содержат больше миоглобина — белка, в состав которого входит гемовое железо, рассказала доктор технических наук, профессор Университета РОСБИОТЕХ Елена Литвинова. По её словам, данная форма железа лучше усваивается организмом.
Миоглобина больше в мышцах, которые интенсивнее работают. Его содержание зависит и от возраста животного: в говядине взрослых животных оно выше, чем в телятине. Дополнять мясные блюда специалист рекомендовала продуктами с витамином С — сладким перцем, капустой, брокколи, томатами и зеленью.
Однако при сниженном гемоглобине первым шагом должна стать консультация врача и выяснение причины, а уже затем — изменение рациона. Питание должно оставаться сбалансированным, подчеркнула собеседница «Газеты.ru».
Ранее онколог объяснил, что необъяснимая анемия может быть связана со скрытой кровопотерей из желудочно-кишечного тракта. При этом низкий гемоглобин сам по себе не означает онкологическое заболевание.
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