Железо без таблеток: Как выбрать лучшее мясо для повышения гемоглобина

Наиболее тёмные отрубы мяса содержат больше миоглобина — белка, в состав которого входит гемовое железо, рассказала доктор технических наук, профессор Университета РОСБИОТЕХ Елена Литвинова. По её словам, данная форма железа лучше усваивается организмом.

Миоглобина больше в мышцах, которые интенсивнее работают. Его содержание зависит и от возраста животного: в говядине взрослых животных оно выше, чем в телятине. Дополнять мясные блюда специалист рекомендовала продуктами с витамином С — сладким перцем, капустой, брокколи, томатами и зеленью.

Однако при сниженном гемоглобине первым шагом должна стать консультация врача и выяснение причины, а уже затем — изменение рациона. Питание должно оставаться сбалансированным, подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

Ранее онколог объяснил, что необъяснимая анемия может быть связана со скрытой кровопотерей из желудочно-кишечного тракта. При этом низкий гемоглобин сам по себе не означает онкологическое заболевание.