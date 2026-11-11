Фиброз нарушает работу внутренних органов: сердцу становится сложнее перекачивать кровь, лёгким — обеспечивать дыхание, а кишечнику — усваивать пищу, рассказал ревматолог Александр Елонаков. По его словам, при недуге здоровые ткани замещаются соединительной, которая не может полноценно выполнять их функции.

«По каждому органу возникают свои проблемы», — отметил собеседник Пятого канала.

Ревматолог рассказал про фиброз. Видео © Пятый канал

В лёгких рубцовые изменения могут появиться после тяжёлых инфекций, в сердце — после инфаркта или на фоне длительной гипертонии. Фиброз печени способен годами протекать без заметных симптомов и со временем перейти в цирроз. Среди его причин — алкоголь, вирусные гепатиты, ожирение и диабет.

Выявить изменения печени помогает эластометрия — ультразвуковое исследование, пояснила гастроэнтеролог Ольга Аришева. Она добавила, что если вовремя обнаружить причину повреждения и начать лечение, развитие фиброза во многих случаях можно замедлить или остановить.