«По каждому органу свои проблемы»: Как фиброз разрушает печень, сердце и лёгкие
Ревматолог Елонаков: Фиброз нарушает работу внутренних органов
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Фиброз нарушает работу внутренних органов: сердцу становится сложнее перекачивать кровь, лёгким — обеспечивать дыхание, а кишечнику — усваивать пищу, рассказал ревматолог Александр Елонаков. По его словам, при недуге здоровые ткани замещаются соединительной, которая не может полноценно выполнять их функции.
«По каждому органу возникают свои проблемы», — отметил собеседник Пятого канала.
Ревматолог рассказал про фиброз. Видео © Пятый канал
В лёгких рубцовые изменения могут появиться после тяжёлых инфекций, в сердце — после инфаркта или на фоне длительной гипертонии. Фиброз печени способен годами протекать без заметных симптомов и со временем перейти в цирроз. Среди его причин — алкоголь, вирусные гепатиты, ожирение и диабет.
Выявить изменения печени помогает эластометрия — ультразвуковое исследование, пояснила гастроэнтеролог Ольга Аришева. Она добавила, что если вовремя обнаружить причину повреждения и начать лечение, развитие фиброза во многих случаях можно замедлить или остановить.
Ранее диетолог предупредила, что метаболический синдром может привести к поражению печени. На фоне нарушений обмена веществ в органе накапливается жир, затем может развиться воспаление, а впоследствии — фиброз или цирроз.