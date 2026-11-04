Метаболический синдром может сопровождаться поражением печени вплоть до цирроза, предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. По её словам, комплекс взаимосвязанных нарушений обмена веществ ухудшает качество жизни и сокращают её продолжительность.

Отправной точкой нередко становится ожирение. На его фоне могут развиваться нарушения углеводного и жирового обмена, предиабет или сахарный диабет второго типа. Среди сопутствующих проблем специалист выделила повышенный уровень «плохого» холестерина, атеросклероз, гипертонию и склонность к тромбозам. Особое внимание диетолог обратила на состояние печени.

«Развивается неалкогольная жировая болезнь печени, которая проходит стадии от простого отложения жира (стеатоз) до воспаления (стеатогепатит) и может закончиться фиброзом или циррозом», — пояснила собеседница «Вечерней Москвы».

На практике проблемы часто возникают одновременно: пациенту требуется помощь сразу по нескольким направлениям. Поэтому лечением занимаются совместно эндокринологи, кардиологи, гастроэнтерологи и терапевты. Их задачи — нормализовать массу тела, уменьшить сердечно-сосудистые риски и улучшить работу печени, заключила эксперт.