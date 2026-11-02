Нормальный уровень сахара в крови натощак находится в пределах от 3,3 до 6 ммоль/л. Об этом рассказал член Российской ассоциации эндокринологов, диетолог Павел Баранов.

Врач пояснил, что показатели ниже 3,3 ммоль/л указывают на гипогликемию, а значения выше 6 ммоль/л — на гипергликемию.

«Коридор нормального уровня глюкозы крови натощак составляет от 3,3 до 6 ммоль на литр», — приводит слова Баранова РИА «Новости».

При этом отклонение от указанных значений не всегда свидетельствует о заболевании. На концентрацию глюкозы влияют физическая активность, употребление углеводов и стресс.

Чтобы получить достоверный результат, важно правильно подготовиться к анализу. Кровь нужно сдавать натощак. Перед процедурой следует избегать нервного напряжения и не употреблять пищу или напитки, кроме обычной воды.

Если анализ показал повышенный уровень сахара, эксперт рекомендует сдать кровь повторно. Это поможет исключить возможную ошибку лаборатории.

Ранее Life.ru писал, что сильное эмоциональное напряжение способно повысить уровень глюкозы даже без изменений в питании. Такая реакция связана с выбросом гормонов стресса — адреналина и кортизола. Они помогают организму быстрее мобилизовать запасы энергии.