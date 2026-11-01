Эмоциональное напряжение способно повышать уровень глюкозы в крови даже без изменений в рационе. Такой эффект связан с выбросом гормонов стресса — адреналина и кортизола, которые помогают организму быстрее мобилизовать энергию. Об этом в беседе с RT рассказала врач-эндокринолог Антонина Ходашинская.

По её словам, во время стресса активируется симпатическая нервная система, а печень начинает активнее выбрасывать глюкозу в кровь. Одновременно ткани могут хуже реагировать на инсулин, из-за чего показатель временно повышается.

«Эти гормоны подготавливают организм к повышенной нагрузке: сердцебиение учащается, печень активнее выделяет глюкозу в кровь, обеспечивая энергией мозг и мышцы», — пояснила Ходашинская.

Врач подчеркнула, что кратковременная реакция на стресс сама по себе считается нормальным физиологическим механизмом. Однако при хроническом напряжении постоянное действие гормонов стресса может способствовать снижению чувствительности тканей к инсулину. Особенно это важно для людей с уже существующими нарушениями углеводного обмена.

На уровень глюкозы, по словам специалиста, влияет не только гормональная реакция, но и поведение человека в тяжёлый период. Стресс часто сопровождается перееданием или пропуском приёмов пищи, нарушением сна и снижением физической активности, а все эти факторы тоже могут усиливать колебания сахара.

При этом универсальной реакции нет. У одного человека глюкоза заметно повышается во время тревоги или конфликта, у другого изменения остаются минимальными. Поэтому, отметила Ходашинская, нельзя утверждать, что любой стресс обязательно приводит к скачку показателей.

В напряжённые периоды врач советует по возможности сохранять привычный режим сна и питания, не заменять нормальные приёмы пищи хаотичными перекусами и не отказываться от движения. Людям с сахарным диабетом она также рекомендовала учитывать возможное влияние стресса на показатели глюкозы, но не корректировать дозы препаратов без согласования с лечащим врачом.

Ранее эндокринолог рассказала, что изменение образа жизни при диабете второго типа иногда приводит к стойкой ремиссии. Но это не означает полного излечения от хронического заболевания. Диабет второго типа — самый распространённый тип болезни. Одним из главных факторов его развития остаётся ожирение: избыточный вес, калорийное питание и недостаток физической активности повышают риск инсулинорезистентности.