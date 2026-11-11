Полностью победить рак, особенно в ближайшее время, вряд ли удастся, полагает академик РАН Игорь Решетов. По его оценке, ожидания от новых методов лечения нередко превышают реальные результаты исследований.

В беседе с радио «Комсомольская правда» онколог рассказал, что за время профессиональной деятельности неоднократно наблюдал похожую картину: примерно раз в десять лет появляются сообщения об очередном большом прорыве. Они дают надежду, однако последующие достижения оказываются скромнее первоначальных прогнозов.

«Причина кроется в очень сложной биологии опухоли. Изначальная установка на выживание диктует ей такое поведение, которое позволяет ускользать, делать себе двойников, обманки и так далее», — цитирует эксперта kp.ru.

При этом специалист рассчитывает на появление дополнительного метода лечения, который сможет помочь определённой группе пациентов. Даже такой результат станет значимым достижением в борьбе с заболеванием.

Ранее в России завершились доклинические исследования онковакцины CaTeVac. Её применение у пациентов с саркомами мягких тканей планируют начать в 2027 году. Разработка предназначена для того, чтобы помочь иммунной системе распознавать и уничтожать опухолевые клетки.